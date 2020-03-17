唱作男聲黃偉晉推出首張個人EP《背光旅行》，將於3月23日30歲生日當天發行，上週一開放預購後，立刻稱霸博客來全館即時榜、CD今日即時榜銷售冠軍，一天內預購精裝版各大通路、唱片行也隨之秒殺、EP銷售一空，聽到這個好消息，黃偉晉打趣稱：「真的是媽祖保佑，開始預購真的睡不著，後來是粉絲tag我說預購到就安心，直到當天中午公司通知完售，傳給我看那些排行榜，真的是非常感動，沒有想到有這樣的好成績！」

原訂3月15日預購簽唱會，也是他退伍後第一次以正式作品的首場個人簽名會，卻因疫情影響取消，他坦言「不失落是騙人的」，開玩笑想催眠自己「是因為下大雨所以沒辦成簽唱會」，沒想到當天晴空萬里，一大早還先去掃墓，心情低落的他為了散心特地跑去動物園，彌補心中無法與大家同歡的失落。

黃偉晉將推出首張個人EP《背光旅行》。（愛貝克思提供）

為彌補無法和粉絲見面缺憾，黃偉晉也在限量精裝版的歌詞本上一一為粉絲簽名，簽名空檔時開直播和粉絲互動，問粉絲想要什麼「隱藏版彩蛋」，沒想到有人要他簽三字經、五字經等文字，最後他靈機一動，應觀眾要求簽上「人之初、性本（省略善）」、「XX娘（林默娘），保佑你」等象徵五字經、三字經等文字及祝福話語，他不忘強調：「就是好玩、跟大家開玩笑，希望大家收到後不要寄存證信函給我！」

黃偉晉細心為限量精裝版歌詞本上為粉絲簽名。（愛貝克思提供）

《背光旅行》預購精裝版現各大唱片行門市、通路都可預購，唱片公司愛貝克思也加碼祭出福利，只要粉絲們收集「北極光限量卡」及「背光旅行限量卡」實體卡片，在4月30日晚上11點59分前至OurSong兌換成功的歌迷，就有機會可以與偉晉視訊電話（幸運兒共10位，每位最長3分鐘），詳細資訊請鎖定黃偉晉臉書粉絲專頁或官方Instagram。

(中時 )