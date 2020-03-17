近期實價登錄顯示，西門町西寧南路去年12月有一筆2層樓透天店面交易，2層樓近47坪，成交金額高達1.3億，據了解新房東為現金無貸款付清，店面則為帶租約出售。

觀察西門町商圈2019年億元店面成交僅2筆，另外一筆則是中華路一段巷弄店面，近80坪店面以1億250萬元成交，總價都不高；而2018年也是2筆，其中峨嵋街上的燒烤餐廳店面以3.25億元成交，已經是西門町近5年最高總價的店面交易。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，高總價店面交易量減，其實也反映屋主惜售心態，尤其西門町為一級商圈，地段、條件都是一時之選，多半是投資者眼中的金雞母，賣掉了就買不回來，因此若非高價誘因，否則都寧可長期持有，或當傳家寶。

然而疫情讓觀光業大受影響、股市大跌，市場是否有低價出售變現的狀況？張旭嵐認為，疫情畢竟是短期效應，目前來看並非系統性的經濟問題，尚未出現因疫情而低價出售情況，有的話應該也是少數個人財務問題。精華商圈的金店面仍是長抱型的投資標的，疫情過後人潮回流，店租自然回穩。尤其台灣防疫做得好，內需產業復原會比其他國家快，至於其他產業就要看和國際上下游產業的緊密程度。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，西門町商圈目前具有絕對優勢，相較於其他北市商圈屬於強勢產品，雖然人流減少影響承租人生意，但房東是否願意讓利，關鍵在於其取得成本，以及與房客之間的默契。

至於一般商圈店面，徐佳馨則提醒，疫情對於零售市場的影響直接，不僅是民眾不願消費，中小企業也可能因為挺不過資金斷鏈而面臨倒閉，近年來由於店租飆高，許多業主積極轉型電商，這一波疫情也可能加速商業模式改變，中長期來說，店面市場也將加速汰弱留強。

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(中時電子報)