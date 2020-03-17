北市店面交易又出現狠甩現金的好野人，近期實價登錄顯示，西門町西寧南路去年12月有一筆2層樓透天店面交易，成交金額高達1.3億，據了解，新房東以現金無貸款購入。不過店面才剛過戶，卻碰上疫情撼動觀光業，承租店家經營按摩生意，業者嘆「營業額下滑到不行。」

該成交店面目前出租給足滿足養生會館分館，由於該店與總店相隔不到100公尺，顯見腳底按摩生意好，更是穩定租客。記者致電，店家證實有換新房東，但他們已承租3年，顯示該店面為帶租約交易。

不過受到疫情影響，觀光客不來，生意也沒得做，足滿足養生會館老闆娘張小姐嘆，疫情後營業額剩2、3成，有時1成不到，幾乎為0，「營業額下滑到不行！」過去一家店大約配置16個師傅，現在剩3、4個，「大家在這賺不到錢都跑去兼做外送業務員和洗碗工。」

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，該店面於去年底交易，2層樓近47坪，月租行情約20至22萬左右，投報率約1.8~2%之間，符合投資報酬期待，然今年新冠病毒影響全球經濟，國際旅遊客銳減，尤其觀光型商圈逛街人潮明顯減少，服務、餐飲業受嚴峻考驗，目前傳出有部分店東有意降租，協助商家撐過疫期，但房東對於降租都很低調，一方面不希望低租金成為常態，就怕影響身價行情，二方面更擔心嚇走有意投資的店面買家。

對於記者詢問是否有與房東談過降租，張小姐則說，有些房東願意有些不願意，目前仍是盡力做到不能做，最後再看看是否能跟房東商議。「房東也是辛苦買房，各有各的立場，非不得已不然不會打擾房東。」

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(中時電子報)