「小美」晚間搭坐公車，察覺屁股「異動」，赫然發現10根腳趾頭從椅背及椅墊縫隙間冒出，正蠕摳她的屁股，「小美」嚇得花容失色，怒嗆後座的越南籍阮姓男移工提告，並告知公車司機，司機將公車開到派出所報案。台中地院依違反《性騷擾防治法》判阮徒刑3月，得易科罰金；「小美」再提出民事求償，一審判賠5萬元，仍可上訴。

阮男在2018年12月30日晚間近6時，酒後搭乘豐原客運公車，坐在女乘客「小美」正後方座位。「小美」控告，阮男光著腳丫將腳趾從後鑽進前座椅背及椅座間縫，撥摳她的臀部性騷擾。

「小美」說，阮男先將雙腳從窗邊扶手伸到她座位旁，她覺得很沒禮貌，回頭看他一眼，他不久就把腳放下來。沒多久，「小美」突然察覺屁股處有「異動」，挪身轉頭一看嚇得花容失色，居然有10根腳趾頭從椅背及椅墊縫隙間冒出來，還噁心地蠕動，摳騷她的屁股。

「小美」起身嚴詞告誡阮男，阮男才將腳放下，但「小美」才回座不久，他竟又使出腳趾襲臀性騷。「小美」怒火中燒，氣到發抖回頭怒嗆提告，並告知公車司機，司機將公車直接開往大甲派出所報案。

阮男否認性騷擾，辯稱公車座位椅背與椅墊間在外觀上並無縫隙，他不可能將腳趾伸入縫隙內，去騷摳前座乘客的臀部。

法官以案發公車進行現場勘驗，「小美」及阮男均到場，由員警模擬，將腳從後座鑽進前座的椅背及椅墊間，證實經擠壓所出現縫隙足以讓成人的腳指頭，甚至整個腳板伸進前座。台中地院依違反《性騷擾防治法》判刑3個月，得易科罰金，執行完畢後，驅逐出境。

「小美」並提出刑事附帶民事訴訟，求償精神撫慰金50萬元。法官審酌加害程度及情節、雙方資力等情狀，判處阮男賠償5萬元。

(中時 )