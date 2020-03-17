曾是台灣最大光電薄膜製程設備系統廠但現已解散的台南市善化區北儒精密公司，其總經理曾姓男子因滯欠101年度綜合所得稅5480餘萬元拒絕繳納，被南區國稅局移送行政執行署台南分署強制執行後，分署查出他涉嫌隱匿或處分財產，經向台南地方法院聲請管收17日獲裁准。

成立於2005年5月北儒精密，原為股票上櫃公司，但因該公司前董事長曾盛烘、前管理部經理杜建益等人，被控從2013年4月底起，涉嫌以虛偽交易掏空公司資產達1億8500餘萬元遭移送法辦，目前該公司已解散。

至於被管收的38歲曾姓男子，涉嫌在擔任北儒精密董事長期間，購買技術給付權利金時，未依所得稅法規定扣繳稅款，被國稅局發函要求補稅。

台南分署行政執行官劉惠仁調查發現，曾男於2013年4月起，雖從董事長改任總經理，但同為該公司重要職務，所領薪資每年僅數十萬元，與董事長薪資相比，顯有以多報少，避免被強制執行之嫌疑；其次，曾男還曾於2015年接獲國稅局補稅通知後，提領多筆鉅額款項，雖辯稱是還債，卻無法提出正常使用證明。

台南分署於108年5月間，以曾男有履行義務的可能卻不履行，還就應供強制執行的財產有隱匿或處分情事等事由，向台南地院聲請管收被駁回後提起抗告，經台南高分院廢棄原裁定發回台南地院，但曾男又向最高法院提起再抗告，經最高法院駁回，確定發回台南地院更裁。

台南地院今天開庭時，法官認定曾男符合管收事由，當場裁定管收，隨即解送台南看守所附設管收所。

(中時 )