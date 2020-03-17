由於疫情擴散，韓國宣布全國幼兒園、托兒所和中小學繼續推遲2周開學，暫定開學時間為4月6日，出現了史上首次「4月開學」。各學校將配合延期開學政策，減少本學期上課時數。

韓國教育部3月17日下午在首爾政府辦公樓舉行記者會宣布第三度推遲開學時間。教育部表示，包括疾病管理本部在內的專家們普遍認為，學校人員密集度高，一旦發生感染，病毒在家庭和社會傳播的風險將大幅增加，至少還需要2-3周時間，才能判斷學校能否在可控範圍內開學。

現行「小學中學教育法」規定，小學和中學每年的常規上課天數不得少於190天，最多可減少10%(19天)。進一步推遲兩周開學後，各校將需要減少10天的授課天數。教育部決定，允許學校在減少授課天數的同時，減少相應的課時。

不過，教育部也表示，若疫情狀況好轉，不排除宣布提前在3月底開學。此外，大學入學考試因考量高中開學延期，整體日程可能配合調整，目前仍在研議。

(中時 )