受新冠疫情影響，為了保證公司現金流只有變賣資產，國泰航空昨（16）日與中銀航空租賃簽訂6架波音777-300ER飛機的購機回租協議，總額為7.03億美元（約54億港元），該6架飛機均按長期租賃租予國泰航空，此交易所得款項將用於國泰航空一般營運資金。

國泰航空目前機隊151架（87架波音、64架空中巴士），67架波音777系列(16架777-300，51架777-300ER) 。

另外，國泰航空與國泰港龍航空2月份的載客量與貨運量與同期相比均有下滑，若旅游限制短期內未見好轉，4、5月份會消減90%的運力。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，正面對前所未有的挑戰，新冠疫情持續廣泛地影響運作及業務，據目前旅客預訂座位情況未見有明顯復蘇的跡象，預計今年上半年將會出現較大虧損。

國泰航空及港龍2月份客運量合計100.86萬人次，載客率下跌28.6個百分點至53.1%。貨運方面，國泰及港龍上月運載的貨物及郵件合共11.87萬公噸，與去年同期相比，2月份的載貨率增長5.8個百分點至66.6%，收益率亦見穩定。

(中時電子報)