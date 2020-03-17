億安建設耗費10年左右的時間，終於談成位在天母海砂屋改建案，並在今年初推出名為「沐山」個案。億安建設董事長楊健源說，想將危樓改建成富麗堂皇的大樓，和住戶間溝通整合及配合法規，花了10年左右的時間，真的是得來不易，總算在107年取得合法建照，並在108年正式開工，今年初正式推案銷售。

想在天母的豪宅群聚中異軍突起，需要塑造一個不一樣的建築物，楊健源說，「人文、創意、生活態度」成為設計的重心，此案室內格局為32~49坪、2~3房，是屬於年青族群的客層，因此特別搭配北歐的知名家具共同打造，希望讓消費者住進有溫度的家。此案請到北歐知名家具品牌-HAY進駐銷售中心，為台灣第二間HAY品牌的實體展售點。

「沐山」地上15層地下3層，室內格局為32~49坪、2~3房，個案開價每坪110萬元，此案強調融合自然環境元素的建築，7樓以上建築退縮設計，創造一個綠化露台，並將屋頂規劃親子活動區域，一座私人、有兒童遊具的小公園。

(時報資訊)