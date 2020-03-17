嘉澤(3533)轉投資嘉基科技(6715)因大陸廠區復工率達80%，且客戶訂單強勁，預估業績自3月起攀高，第2季業績亦可望優於第1季，不過由於第1季受到影響不小，光通訊產品亦因客戶無法出差進行認證，預估光通訊產品出貨將延後一季，上半年業績恐低於去年同期，嘉基表示，希望歐美疫情能儘快受控，下半年業績能補上半年的業績。

嘉基專攻高頻光電傳輸相關產品，產品主要為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，包括：高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens(微鏡片)的光路設計、模擬及生產等，亦是Intel認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，於101年通過Intel與Apple TBT技術之測試認證，成為全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

受到大陸各地區因新冠肺炎疫情延後復工影響，嘉基前2月合併營收為2.56億元，年減35.89%，不過目前蘇州廠返工率已拉升到80%，嘉基表示，目前客戶訂單強勁，預估3月起業績將逐步攀高，第2季業績會比第1季好。

在新產品部分，嘉基科技與美系知名大廠開發應用於Data Center之光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線ODM業務原本計畫第1季認證，並自4月開始出貨，不過受到客戶無法出差進行認證影響，預估光通訊產品出貨將延後一季，能否達成今年光通訊產品佔營收比重10%目標則需視歐美疫情是否受到控制。

嘉基2019年合併營收為22.45億元，年成長5.77%，由於去年第4季有費用需要認列，法人預估，嘉基去年第4季獲利將略低於第3季，公司董事會則決議每股配息1.8元。

(時報資訊)