這已經金門岸際一週三起死亡海豚!金馬澎分署第九岸巡隊第一機動巡邏站於今(17)日上午9點45分於金門縣金沙鎮海山美岸際發現1隻死亡海豚擱淺，立即通報金門縣政府水產試驗所等單位派員到場處理。

岸巡隊說，初步判定長約60公分、寬約16.5公分、高約10公分，屍體尾部開放性傷口及鰭部位有缺口，死因仍待進一步解剖採驗確認，並將「鯨豚救援處理紀錄單」通報至「鯨豚救援通報群組」，這起不幸事件，也是今(109)年金門地區第6起海豚擱淺死亡案。

海洋生態悲歌 金門海岸連3起海豚陳屍。（金門岸巡隊提供/吳家詮傳真）

經縣府水試所陳盈廷技士及金門縣野生動物救援暨保育協會王鈺明獸醫判定屍體為雌體幼豚，尚未離乳，品種屬於寬脊露脊鼠海豚，將帶回冰存，後續將請臺灣專家學者實施採樣檢驗，以鑑定死因。據海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）目前所處理鯨豚擱淺通報當中，多數是在離島海域發現，種類以寬脊露脊鼠海豚、瓶鼻海豚及小虎鯨居多。

海巡署呼籲，保護保育類動物是我們每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，嚴禁濫捕殺保育類動物，若民眾於岸際出現大量海拋垃圾、鯨豚擱淺及不法捕撈行為，請立即撥打118免費報案專線通報海巡單位會同當地環保單位派員即時處置。

(中時電子報)