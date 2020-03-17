◎嚴防境外移入！新冠肺炎新增10例確診

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增10例境外移入COVID-19(武漢肺炎確定病例)，其中案68至70及案73為2女2男，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住北部及中部(各2例)，3月4日至1台灣新冠肺炎不斷升溫，繼昨天增加8人後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布再度新增確診10個案，國內累積達77人。

◎口罩預購明截止 陳時中：免抽籤

口罩2.0日前上路，首波預購登記將在18日截止。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至14日為止，共計有110幾萬筆登記，扣除重複登記後，則是76.4萬，15日登記量為16.9萬、16日11.8萬，今日截止下午則是3萬。依照目前的登記情況，大家不用抽籤都領得到。

◎酒駕擋路拒檢 勇警拔槍祭36萬罰款

台中21歲藍姓駕駛15日上午9點酒後載著兩名友人從公園路一停車場駛出後，逕自擋在機車道上，台中市二分局員警巡邏發現，拍敲車窗要藍男下車，未料他還企圖逃逸；員警當街拔槍嚇阻，三人才乖乖就範，唯當警要進行酒測，藍男拒測，由於是是5年內第2次拒測，警方也依法開出36萬元罰款；整個過程被路人目擊，大贊警察好勇，並打1999專線表揚員警英勇事蹟。

◎歌仔戲小鳳仙今晨病逝 享壽80歲

歌仔戲界的開心戲神，也是楊麗花歌仔戲團戲曲導演與當家丑角的小鳳仙今晨5點39分病逝亞東醫院，享壽80歲。

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(中時電子報)