法國工業受新冠病毒疫情打擊嚴重受挫。雷諾、標誌雪鐵龍和米其林輪胎等大廠從周二起將陸續關閉，停產時間暫時定在至少一個星期，但疫情持續有可能會延長。國際航空工業重挫，總部位於法國的空中巴士職員也挫勒等。

法廣報導指出，標誌雪鐵龍集團(PSA)16日在一份公報中表示，全法汽車組裝廠將陸續關閉；5萬1千名職工將享有部分失業的工資補貼。集團還在考慮酌情關閉全歐洲的分廠。

標誌雪鐵龍集團在一份公報中表示，由於疫情，汽車市場需求大幅下降、供應鏈中斷後很多零件缺乏，我們決定採取應有的防疫措施，保護職工的生命安全。

標誌雪鐵龍集團分廠米盧斯(Mulhouse) 16日13點已經停產。雷諾在法國的汽車製造廠於周一或周二正式停產。12個分廠將有1萬8千名職工被迫“部分失業”。法國總工會(CGT)代表加什(Fabien Gâche)告訴法國國內新聞電台記者說，政府有關部分失業補償細節還沒有出台。職工都是被迫停工的，工會組織要求停工期間，職工的工資待遇不會減少。

米其林輪胎廠將關閉法國、義大利和西班牙所有工廠，目前的決定是關閉一個星期。是否會延長還要看疫情是否會更加嚴重。法、義、西三國中，米其林輪胎廠共僱傭了2萬名工人。法國14個分廠有近萬名職工。只有里波爾多不遠的巴森斯(Bassens)研發廠將繼續開工。

空中巴士“工人力量”工會組織要求領導層重視這場疫情的嚴峻性，立即隔離還在生產的職工。西北部總廠有2萬5千人。

法國東北部疫情嚴重的洛林地區的巴卡拉（Baccarat）工廠是製作水晶燈的老牌廠子。疫情不饒人，廠方16日決定停產，一直到4月26日。520名職工部分失業後不知是否可以享受政府的工資補貼待遇。

(中時 )