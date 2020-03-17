立委陳超明17日出席西湖鄉二湖社區口罩套DIY活動，展示搭配口罩套的殺菌濾材。（巫靜婷攝）

立委陳超明在家做口罩言論惹議後，17日出席西湖鄉二湖社區口罩套DIY活動，感謝婆媽們為社區、家人的付出，反酸網軍沒知識。（巫靜婷攝）

西湖鄉二湖社區17日舉辦口罩套DIY活動，婆媽們利用裁縫技巧，手工縫製精美的口罩套。（巫靜婷攝）

口罩套DIY活動協辦單位山城友愛人文基金會，提供外層布料及師資，教導民眾自製口罩套。（巫靜婷攝）

口罩套DIY活動協辦單位山城友愛人文基金會，提供外層布料及師資，教導民眾自製口罩套。（巫靜婷攝）

口罩套DIY活動協辦單位山城友愛人文基金會，提供外層布料及師資，教導民眾自製口罩套。（巫靜婷攝）

國民黨立委陳超明17日出席苗栗縣西湖鄉二湖社區「口罩套」DIY活動，不改大砲個性怒嗆網友腦殘，直言自己「不怕網軍，只做對的事」，他強調教導社區婆媽製作口罩套搭配抑菌濾材，能成為社區感染爆發、口罩不夠用時，最強的尖兵種子部隊，反酸網軍沒知識，「現在不計較，以後台灣會很亂」。

立委陳超明日前質詢衛福部長陳時中，提出召集社區發展協會，透過地方婆婆媽媽在家製作口罩解決「口罩之亂」，不料因口誤將口罩套講成口罩，受外界議論，他反嗆媒體曲解並罵網友腦殘，為了證明他的提案有可行性，17日出席西湖鄉二湖社區「口罩套」DIY教學實驗。

陳超明表示，社區婆媽們做的口罩套沒有殺菌功能，但至少有阻擋作用，主要是夾層的銀銅鈦不織布才有殺菌效果，經認證殺菌力達99.5％，可殺死H5N1病毒，但對於新冠病毒的效果還要檢驗，「有總比沒有好」，布口罩套加上抑菌濾材，至少能達到保護作用，婆媽出自於愛家人的心，一次做10幾個都沒問題，現在開始訓練，到時候發生社區感染，她們就是尖兵種子部隊。

陳超明話鋒一轉開嗆網軍「沒知識」，自以為學問能力高，「我實在很看不起他們」，很多人說不要跟他們計較，但現在不計較，台灣以後會很亂，太多人似是而非。陳超明指出，自己有30多年從政經歷，不會亂講話，「我不怕網軍、不怕人家講」，邀請網軍們下鄉來看看，不要只出一張嘴，要實際做事，強調「做實事、解難事」是他的個性。

「攜手織愛心、用愛罩公益」活動，目前已巡迴苗栗縣8鄉鎮，協辦單位山城友愛人文基金會人員蔡曉瑩指出，活動主要是種子教學，教導阿姨們製作口罩套，並由立委陳超明服務處提供抑菌濾材，濾材1片可使用2天，當濾材使用完後，也能更換成醫療口罩，延長口罩效期，是口罩不夠用時的應急方式。

蔡曉瑩表示，布口罩套採用絲光棉，戴起來不會很悶熱，有阿姨們會裁縫機，回去教導更多人做，一做就是1、200個，送給社區、學校，讓更多人受益。

(中時 )