新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，藥物疫苗和檢測試劑研發備受關注。中國工程院院士王軍志表示，目前新冠疫苗正在進行實驗動物的安全性和有效性研究，預期4月底完成大部分臨床前研究，並陸續啟動臨床申請和臨床試驗，已開始招募臨床試驗志願者等相關工作。

王軍志指出，截至目前正按照5種技術路線開展新冠疫苗的緊急研製，而疫苗進入臨床試驗之前，必須要完成3個方面的研究，即藥學方面的研究、有效性的研究和安全性的研究。首先要生產出合格疫苗樣品，在動物實驗中證明安全有效性後，才能進入臨床試驗。

王軍志表示，「目前，中國疫苗領域的科學家正按照相關法規和技術要求，一方面全力以赴，爭分奪秒，一方面堅持按科學規律辦事，保證疫苗的安全性和有效性的前提下，加快疫苗研究應用。」他說，正在不斷地聽到科學家傳來的好消息，這將為全球最終徹底戰勝疫情提供堅實的支撐。

另一方面，針對相關藥物研發的最新進展，中國科技部生物中心主任張新民表示，針對輕型、普通型向重型轉化的阻斷，重點推動「磷酸氯●」、「法匹拉韋」和中醫藥，針對重型、危重型患者的救治，重點推動恢復期血漿、「托珠單抗」、幹細胞和人工肝的臨床應用，目前均已取得良好的進展。

其中，深圳市第三人民醫院開展的「法匹拉韋（Favipiravir）」聯合干擾素治療新冠肺炎有效性和安全性研究顯示，在病毒核酸轉陰方面，「法匹拉韋」治療組治療後患者病毒核酸轉陰與對照組相比，轉陰時間中位值明顯縮短，分別為4天和11天，具有顯著差異。在胸部影像學改善方面，與對照組相比，改善率分別為91.43％和62.22％。

鑑於「法匹拉韋」安全性好、療效明確、藥品可及，經過科研攻關組組織專家充分論證，已正式向醫療救治組推薦，建議盡快納入診療方案。下一步，科研攻關組將進一步推動攻關成果在武漢應用，並針對目前國際疫情爆發的態勢，推出藥物治療的中國方案。

(工商 )