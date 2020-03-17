林美秀主持民視新節目《這事有影嘸》，17日現身開播記者會，「入厝儀式」白家綺現身送上神秘禮物，場面相當熱鬧。林美秀提及主持節目後，打破不少迷思，最近也因潘若迪上節目當來賓，她乾脆邀請好友鍾欣凌一起報名對方的有氧課程，已上課2次，但因課程結束後兩人又去買甜點一飽口福，所以目前成效不彰。

對於身材這件事，林美秀大方回應，「都已經胖好多年，就不用再糾結，現在就是順其自然，找潘若迪努力跳舞流汗，他說舞姿不用太好看，只要流汗就能逐漸瘦下來，本來腰很痛，現在也好很多了。」她笑稱兩人跟不上動作，自己也發現腳部動作有錯，忍不住對視相笑，「我以前會跳舞，已經快30年沒跳，現在才發現歌曲與腳部動作不一致，腦子會亂掉，關節也會有聲音，都50歲了，吃東西保養，能補就補。」

林美秀（左）、白家綺相見歡。（民視提供）

白家綺特別準備滴雞精跟口罩，以及兒子小肚臍的紅包袋，歡迎林美秀加入電視台，兩人甚至共用一個棚，相當有緣分。講到主持妙招，林美秀表示：「我還在學習怎麼當主持人，其實壓力沒有這麼大，節目上可以玩不一樣的東西，還可以打破民眾的迷思，尋找過程很有趣。」疫情嚴重，目前她主演的舞台劇《人間條件二》4月公演已取消，後續則看疫情發展。

(中時 )