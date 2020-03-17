新北市中和區瓦磘里長林綺芳在武漢肺炎人人思危時刻，仍揪團15人前往歐洲西班牙、葡萄牙地區旅遊，出發時在臉書中打卡按讚，有網友將里長打卡訊息上傳至臉書、論壇等討論區，引起喧然大波。有網友嗆「就不要樂極生悲！」消息傳出，遊歐喊卡，決定今天下午提前返台，目前全團人員已抵桃園機場入境大廳。

新北市議員張志豪針對出國旅遊一事，在臉書中要求市長侯友宜應正視，並透過里政系統再度加強宣導公衛資訊，呼籲市民朋友不要到已發布三級警示的國家旅遊。同時要求里長配合中央防疫，確實全面取消相關餐會或集會活動。

該團團員返國後，市府應該嚴陣以待。因自第三級國家入境後，需居家檢疫14天，市府衛生、民政單位應確時掌握自主管理狀況，保障民眾健康及安全。

據了解，里長林綺芳去年12月邀約里民參加「2020南歐-西葡陽光風情」旅團，每人團費約7萬餘元，到西班牙、葡萄牙進行深度旅遊。期間由於新冠肺炎疫情爆發，一度有團員想要取消，但因為保證金等問題，最後仍於3月10日如期出團。

有網友質疑，依據衛生福利部《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，針對受隔離或檢疫者及照顧者，發給每人每日防疫補償金1000元，將於3月23日起受理申請。該團團員回國居家檢疫14天，每人可領取1萬4000元補助。明知故犯出訪危險疫區，回國後竟還能領取補助金，引起撻伐。

新北中和區里長揪團遊歐，在機場打卡遭網友痛批「別樂極生悲」。（圖／翻攝臉書）

遊歐團出發時，里長在臉書中打卡，PO文寫下「難得的經驗，飛機上發文A380真的不一樣，坐的舒服，1人1排，自動升級商務艙，快樂出遊，平安回家，防疫工作全程做到。」有網友截圖將里長打卡訊息上傳至臉書、論壇等討論區，遭批「年長者是高危險群，怎麼還這麼愛玩！」「就不要樂極生悲！」

新北市民政局長柯慶忠表示，里長一行人今天下午返國，全團16人入境後，民政局就會要求所有人落實居家檢疫。之前也與里長電話聯繫，里長強調絕對不會領取防疫補償金，但其他團員她個人則無法代表回答。

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(中時電子報)