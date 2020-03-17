倒塌的電線桿已修復，陸續恢復供電。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真）

今（17）日上午9時30分許，1輛預拌混凝土車行經新北市板橋區溪崑二街巷內，疑因勾到過低的第四台附掛纜線，造成電線桿斷裂倒塌，442戶停電。

板橋區公所與警方獲報，立即封鎖現場並聯絡台電搶修，下午5時已陸續恢復供電及開放通車。

(中時 )