板橋電線桿斷裂 修復陸續恢復供電 17:122020/03/17 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋區公所區長林耀長親自到場關心修復進度。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倒塌的電線桿已修復，陸續恢復供電。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真） 今（17）日上午9時30分許，1輛預拌混凝土車行經新北市板橋區溪崑二街巷內，疑因勾到過低的第四台附掛纜線，造成電線桿斷裂倒塌，442戶停電。 板橋區公所與警方獲報，立即封鎖現場並聯絡台電搶修，下午5時已陸續恢復供電及開放通車。 (中時 ) #供電 #板橋區 #電線桿 #恢復供電 #封鎖 也許您會感興趣 推薦閱讀 菲常緊張 馬尼拉封城 杜特蒂受檢測 04:102020/03/13 國際大事 汽車自撞電線桿 駕駛沒事女友滿身血卡副駕亡 12:312020/03/13 社會 台電：減煤決心不會改變 04:092020/03/14 財經要聞 確診近6000大關 西班牙將「全境封鎖」 22:042020/03/14 國際 政院宣告生煤自治條例無效 藍委批：掩蓋夏季供電不穩定 10:492020/03/16 政治 條文無效憂增煤！台電：不影響增氣減煤與環保改善決心 13:452020/03/16 政治 歐洲疫情惡化 德葡今封鎖邊界 22:202020/03/16 國際 中南美洲防疫 紛紛封鎖邊境、停課 04:102020/03/17 全球財經 德國葡萄牙 加入封鎖邊界行列 01:062020/03/17 國際大事 1分鐘看世界》黑色星期一血洗美股 歐美各國開始封鎖 07:222020/03/17 國際 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了...警忍淚護鈔 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 生殖器驗出人妻DNA 偷腥男扯沾到她嚼過的口香糖 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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