稽查工廠偷排廢水，屏縣環保局長顏幸苑（右）親自帶隊下到涵洞查看。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

地下工廠林立的屏東市前進里，近日有民眾驚見鄰近頭港溪流域出現「牛奶溪」的偷排景象，屏東縣環保局獲悉消息，12小時內連續進行3次稽查，更由局長顏幸苑親自帶隊，下至涵洞找尋排放源頭，除進行水質採樣外，也發現3支不明暗管，正積極查明管線合法性。

目擊現場的前進里民指出，里內多家工廠佇立、彷彿小型工業區，鄰近頭港溪流域三不五時便有廢水流出，民眾也好像習以為常；當天行經附近，突然撇見有色液體出現，與一旁清澈流水形成強烈對比，趕緊將畫面拍下並上傳，希望相關單位能夠重視。

屏縣環保局第一時間獲悉消息後，便派遣稽查人員到現場採樣，17日上午，更由顏幸苑與稽查科長伍展沛帶隊，深入大排涵洞勘查可疑汙染源，經查看附近幾處汙水下水道，發現涵洞內設有3支不明暗管，當時雖無排水，但為求慎重起見，已通知水利處查明管線合法性。

顏幸苑說，目前採樣水質ＰＨ值正常，至於其他項目已在檢驗中心代驗中，她也透露，過去曾有混凝土廠因偷排廢水，使得水質ＰＨ值飆至11，當場遭開罰且要求改善。當時她曾下到溪流查看，發現石頭呈現白色狀，懷疑是常年汙染導致，不過為解民眾疑慮，正持續關注採檢結果，防止類似偷排行為。

(中時 )