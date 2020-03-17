佛光大學女籃上季UBA斬獲隊史首冠，不過冠軍陣容一口氣少了5，碩班生林嘉慈畢業，中鋒楊芷瑜、後衛彭惠貞提前選秀進WSBL台電隊，羅培甄、羅培儀轉學世新，冠軍教頭傅姿伶更見好就收求去，由前HBL南山高中女籃隊教練楊淑淨接掌兵符，本季努力克服所有不利因素，仍以複賽第4連10季進軍UBA公開女一級4強。

上季包辦冠軍賽MVP、新人后、助攻后三大個人獎的大二主控陳孟欣，本季至今16戰全勤、表現依然全面，卻難填補得分大洞，大四大前鋒王竫婷平均14.1分、7.3籃板優於上季，展現「一姐」風範，但略遜於菜鳥球季的16.1分、7.4籃板，小巨蛋若能延續複賽5戰平均18.8分火力，或許是佛大女籃致勝關鍵之一。

此外，大三中鋒劉昕妤複賽前於練習賽鼻樑掛彩，戴著保護面具力扛禁區，複賽5戰平均8.0分、7.2籃板、2.6阻攻極其稱職，大二苦工黃沁瑜、替補控衛梁瑜玲，在球隊艱辛晉級的角色也很吃重，挑戰2連霸卻在準決賽就要碰上世新，就看雙方會激盪出怎樣的火花。

(中時 )