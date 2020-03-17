外交部指出，因新冠肺炎擴散，俄羅斯政府將強防疫，禁止所有外籍人士入境，外交部提醒國人注意。同時，外交部將俄羅斯等地的旅遊警示燈號調升為紅色，呼籲民眾避免前往。

俄羅斯宣布自2020年3月18日零時起至5月1日，禁止所有外籍人士入境，停止受理、辦理及核發外籍人士之就學、工作簽證邀請函、聘僱及工作許可，停止核發各類簽證，暫停受理外國人申請電子簽證。

我國中央流行疫情指揮中心將歐洲、中東、北非、中亞等43國旅遊疫情列為「第三級」(警告)，建議國人非必要應避免前往當地旅遊，14天內有上述國家或地區旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天。外交部也相應將上述國家及地區之旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議國人避免前往。

以上調整將自台北時間3月17日零時起生效實施。外交部後續將根據最新疫情發展及指揮中心指示，滾動調整對世界各地的旅遊警示，也提醒國人非必要儘量避免出國旅遊。

國人在俄羅斯境內遭遇急難需要協助，請即撥打我駐俄羅斯代表處緊急聯絡電話：+7-916-837-6058；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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