為介紹臺灣多元文化風貌，中華郵政公司繼94年發行「臺灣古蹟郵票(94年版)」後，續以大龍峒保安宮、臺南地方法院、臺灣總督府交通局鐵道部及槓仔寮砲臺為題材，訂於3月20日發行「臺灣古蹟郵票(109年版)」1套4枚，郵票面額均為8元。

郵票圖案簡介：大龍峒保安宮：位在臺北市大同區，重建於西元1804年，現況仍維持清嘉慶年間重建時的回字形格局建築，歷經多次修復，見證不同時代的工匠技藝與藝術表現，為臺灣北部祭祀保生大帝的重要廟宇。

臺南地方法院：座落於臺南市中西區，建於西元1912年，基地為原明鄭時期馬兵營舊址，建築外觀屬後期文藝復興樣式，為臺灣唯一現存的日治時期大型地方法院建築。

臺灣總督府交通局鐵道部：座落於臺北市大同區，為磚木構造建築，其主要廳舍於西元1920年完成，日治時期其街廓及周邊為鐵道部使用，民國後沿用為臺灣鐵路管理局，為臺灣鐵路交通歷史之重要見證。

槓仔寮砲臺：位在基隆市，建於西元1904年，依山勢興建，為監控八斗子海面船隻的要塞基地，其砲臺本身設有360度砲軌，為基隆市三座國定古蹟砲臺（大武崙砲臺、二沙灣砲臺、槓仔寮砲臺）中僅見。

配合郵票發行，中華郵政公司印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於3月18日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

(工商 )