外貿協會台灣經貿網「數位研習健檢列車」17日起跑，以「深入輔導進行數位貿易」為主軸邀請雙「列車」講師同時協助廠商踏入數位行銷第一步，預計4月起全台巡迴健檢。

貿協秘書長葉明水表示，因應數位貿易新模式，貿協推出「數位健檢列車」系列活動，藉由網站健檢協助廠商找出目前數位化的盲點並善用網路資源進行數位貿易，希望能讓廠商更快速的找到自己的行銷方式；另加上數位行銷課程課程，透過不同行銷管道多管齊下取得商機。

起跑活動邀請歐美最夯社群軟體Twitter在台灣的官方代理商潮網科技，分享最新行銷方式並針對目前的趨勢進行分析，帶領廠商了解Twitter的行銷心法；此外，穿越數位行銷總經理郭畇溱，則為廠商進行官網微診斷，也提醒廠商在經營各種數位行銷管道時，要有數位資產的概念，才能把流量轉換成訂單。

現場也提供10位幸運的廠商公司官網健檢服務，針對市場、競爭者、電商及會員周邊服務各面向，提供「數位行銷微診斷」、「跨境電商」及「台灣經貿網營運」等3類型健檢服務，4月起將在全台各地舉辦巡迴健檢列車，深入各地進行一對一的客製化諮詢服務，只要廠商提出申請，都可免費享有「數位健檢列車」的服務與輔導，協助廠商了解自己的優劣勢。

(工商 )