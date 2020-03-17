為鼓勵民眾在清明節連續假期前提前掃墓，分散國道壅塞車流，交通部高速公路局宣布連假前2個周休（3月21日、22日、28日及29日）國道採單一費率再7折收費，台北、高雄間可省130元，預估可以轉移10％左右的車潮。

高公局表示，從2014年起於清明連假前1周休實施通行費率優惠，經統計近幾年清明連假前2周休交通量與連假交通量規模相近，因此提前實施通行費率優惠措施。

單一費率再打7折收費後，小型車中長途旅次的通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率的343元可省下130元。短途用路人費用略有增加，高公局指出，該措施是鼓勵中長途用路人提前掃墓，並請短途用路人不要上國道而改行駛地方道路。

外界猜測，受新冠肺炎疫情衝擊影響，今年上半年不能出國的旅遊人口將轉為國旅，加上油價大跌，預期清明連假會出現一波旅遊高峰及塞車潮。高公局則預估，目前交通量預估與去年同期差不多，不見得會創新高，而假期前2個周末的優惠措施，應能轉移假期10％左右的車潮。

清明連假期間收費措施包括4月2日至5日單一費率收費、4月2日至4日0至5時暫停收費，以及4月5日0至10時暫停收費，高公局建議北返用路人可多利用收假日暫停收費時段上路，避開尖峰車潮。

(中時 )