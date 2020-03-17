新冠肺炎疫情持續蔓延，至今已有超過18萬人確診、7000多人死亡，台灣近日也飆增多例境外移入案例，其中以歐美居返國居多。新北市中和區瓦磘里里長林綺芳被爆出揪團前往西班牙、葡萄牙旅遊11天，消息傳出後引發社會各界撻伐。沒想到現在又傳出台北市有一名里長，揪團要在4月去南韓旅遊。

根據《東森新聞》報導，台北市有名里長在招募4月的釜山之旅，5天4夜每人旅費要價25600元，於4月16日出發，全程無自費行程，團費都包含小費及機場來回專車接送，每人還贈送網卡一張，行程內容相當豐富，更會體驗6星級汗蒸幕。還有豪華美食，包括無敵海陸燒烤自助餐、龍蝦一隻雞的超級海鮮盤、長腳蟹及蟹膏炒飯、韓國人蔘雞等。

行程表標題主打「超值嚴選！韓國釜山必趣5日」，第一天4月16日搭乘下午1點20分桃園機場出發的飛機前往釜山，抵達後會先去參觀龍頭山公園、光復洞時裝街，最後則入住BIFF國際電影廣場酒店。第2天的行程會去一系列釜山著名景點，包括積木村（甘川洞文化村）、松鳥雲端散步道、影島大橋、SKY WALK、太宗台（遊覽列車）、札嘎其海鮮市場、釜山博物館、40階梯文化觀光主題街、樂天超市。

第3天行程有海東龍宮寺、機張市場、廣安大橋、金氏世界紀錄（世界最大百貨公司）新世界SPA LAND汗蒸幕、樂天OUTLET。第4天行程有金剛山（含金剛山纜車）、釜山大學、釜山水族館、五六島天空步道、富平市場，最後一天再從釜山機場搭機返回桃園機場。

然而南韓疫情目前並不樂觀，境內累計確診破8000人，衛福部24日已將南韓升級為第三級警告，非必要避免前往，現在竟然又傳出有里長揪團遊南韓，不免讓人擔憂將成防疫破口。

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(中時電子報)