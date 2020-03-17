行政大樓內辦公室內都用透明壓克力板，以防病毒傳播。（東多大學提供／王志偉花蓮傳真）

東華大學一級防疫等級，今天起對進入校園人員全面量測體溫，校長趙涵捷（左）於大學門口督導首日執行量測體溫作業。（東華大學提供／王志偉花蓮傳真）

衛福部疾管署7日公告將德國、法國、西班牙的防疫旅遊等級直接升至第二級警示（目前已提升至第三級警告），花蓮東華大學有去德國交換生，獲悉後6日提前一天回台，依規定不用居家隔離，仍到校上課，卻在16日發燒就醫。東華大學今天起提升為一級防疫等級，對所有入校訪客測量體溫。

東華大學一級防疫等級，今天起對進入校園人員全面量測體溫，副校長徐輝明教授也加入輪班，於大學門口為進入校門訪客量測體溫。東華大學校長趙涵捷亦於大學門口及行政大樓督導首日執行量測體溫作業，學生事務長陳偉銘教授則於宿舍區督導同學量測體溫。

徐輝明表示，學校的本國籍國際交換學生非常多，只要是在7日前回台，他們都合法可以上課，校方每天都關注這批學生，目前檢測出來是陰性。但其中一名從德國回來的學生，因為是在旅遊等級第二級警示前回台，不用居家隔離仍有到校上課，卻在16日出現發燒情形，第一次測出陰性後，要隔20小時再測一次，目前正等候病毒採驗結果，須連續二次都驗出陰性才算危機解除。

他說，3月7號後回來的交換生都在居家隔離中，人數不超過10位，課程部份有安心就學方案，透過視訊、通訊軟體做彈性授課，課程可透過測錄、即時同步的方式進行，不影響學生權益。

量測體溫分做兩部份，教職員工生車輛透過車牌辨識系統，可直接進入校區，抵達學院、行政大樓或圖書館再量測體溫。一般訪客、廠商及洽公民眾在大學門口由輪值人員進行量測體溫動作，正常可放行，並給予合格標誌貼紙。

經量測額溫超過37.5度，至管制站旁觀察區靜坐休息5-10分鐘後複測；複測體溫正常者給予體溫檢測合格標誌貼紙。若額溫超過37.5度，校外訪客禁止入校。

配合實施一級防疫應變管制措施，即日起東華大學志學門僅供持有東華車輛識別證車輛通行，其餘無車證車輛，一律由大學門入校。另東華大學自2月28日起，即暫時禁止遊覽車入校參訪。

(中時 )