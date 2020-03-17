國泰金(2882)今天召開首次線上法說會，經營階層信心喊話，雖然近期有新冠肺炎影響，造成全球股債市波動，但金融業歷經2008年後每次的市場考驗，對於同樣的市場變動，越來越有經驗應對，而且目前國泰金淨值將近8000億元，國壽約6000億元，這麼大波動淨值還是相對很高，遠遠跟2008年差異很大，相信可應付市場變化。此外，國壽手上的股、債投資部位在去年第1季開始就做調整，現在現金部位很多，對台灣有信心，這1季低接不少股票，好的股票會長期持有。

國泰金2019年稅後淨利639億元，創歷年新高，年增23％，每股盈餘4.76元，淨值7820億元，每股淨值51.6元。其中，國壽稅後淨利383億元、國泰世華銀行稅後淨利225億元，國泰產險、國泰投信、國泰證券稅後淨利分別為2.1億元、0.7億元、0.7億元。

在國壽部分，持續強化價值導向策略，2019年底保障型商品FYP年成長24％，整體FYPE年成長35％，新契約價值年增21％，為625億元，負債成本3.95％，2020年還是希望在朝下降5～10bps為目標，RBC比率346％，資本水準強健。

2019年投資收益率3.95％，年增13bps，避險前經常收益率3.65％，年增15bps。2019年現金股利收入年增5億元，至247億元。帳面淨值5945億元，金融資產未實現餘額高達1153億元。

2019年底總投資金額6兆4150億元，其中，現金部位債占比3.7％，投報率0.6％，約237億元；國內股票占比5％，投報率7.9％；國外股票占比5.8％，投報率6.5％；國內債券占比7.9％，投報率5.7％；國外債券占比58.9％，投報率5.3％；擔保放款占比5.3％，投報率2.1％；保單貸款占比2.7％，投報率5.6％；不動產放款8.2％，投報率2.7％。

國泰金總經理李長庚指出，金融業每幾年就會經歷一次波動，2008年當時還持有CDO、次債等金融商品，有過去經驗累計，國壽去年第3季就有很多討論，股票部位去年第3季開始做調整，現在現金部位增加，避險成本比去年第3季更低了10～20bps，在適當時機逢低加碼，希望台股能跟防疫一樣優秀。

國泰金投資長程淑芬表示，目前金控淨值達8000億元，體質比金融風暴當時來得來佳，股、債投資部位也已經調整一年，國壽股票最高峰是前年第4季到去年第1季，股市以「汰弱留強」為主，而債券是在去年利率高檔，轉向信評較佳企業債，花了一年時間準備。

國壽副總林昭廷也指出，國壽保留較多現金，部位去年一路調節影響相對小。這次美股波動大，大家都有影響，但市場恐慌性修正，相對前景看好的公司也出現長期投資價值，未來疫情控制買點都會浮現，台股也是最熟悉地方，國壽手上很多現金都願意長期持有。

(時報資訊)