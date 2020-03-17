高市極力推廣共享運具，共享電動自行車在高雄營運將滿周年，共享電動自行車服務車輛數至3月已達1050輛，可透過手機APP正確租借、還車；交通局表示，因應防疫，業者夠酷比(Gokube)也在車輛置物箱提供清潔用品及加強車輛的防疫消毒設備，讓使用者安心。

交通局長鄭永祥指出，高雄打造低碳永續城市，積極推廣新型態公共運輸服務，除感謝業者選擇從南台灣的高雄出發，率先引進共享電動自行車，還積極加強車輛的清潔與衛生管理，讓市民能夠安心騎乘。

鄭說，共享運具為零排碳與方便性兼具的交通載具，補足大眾運輸第1哩及最後1哩的接駁需求；經統計，高市共享電動自行車會員數已經破5萬人，累積總租借次數超過12萬次，每次租借平均行駛里程數逾2.5公里。

交通局估算共享電動自行車去年起投入營運服務後，每年至少為高市減少11萬公斤碳排放量，相當於凹子底森林公園年減碳量6.8％。因應武漢肺炎，Gokube除加強車輛的消毒設備，也放置1000瓶的消毒液在Gokube電動車所附置物箱中，供民眾消毒使用，希望能讓防疫零死角，呼籲民眾切勿占為私人所用，另更力挺醫護人員，日前宣布給予免費騎電動車一個月的優惠。

(中時 )