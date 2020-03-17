倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日再度開低下殺再破底，終場下跌278.14點，跌幅2.86％，收在9,439.63點，櫃買指數同步收黑，終場走跌4.98點，跌幅4.21％，以113.3點作收。

三大法人方面，外資續賣230.45億元，投信續賣5.86億元，自營商轉買16.41億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買進3,976口多單，累計淨多單部位為41,953口，心態呈現相對謹慎保守。

歐美各國相繼封城，市場恐慌情緒持續蔓延，縱使美聯準會（Fed）緊急降息4碼至0～0.25％，並啟動高達7,000億美元量化寬鬆計畫（QE），全球六大央行也聯手救市，卻都不被市場買單，反而換來更大的恐慌與絕望，美股道瓊指數16日再度雪崩近3千點、費半指數同步重摔近16％。

代表市場波動的VIX指數16日同步飆升至83.56，逼近歷年高點，以過去歷史經驗觀察，每當股市過度恐慌下殺過後，往往都會有報復性反彈伴隨而至，或有「右肩反彈逃命」的機會，但最終關鍵還是在於疫情何時能獲得有效控制。

在目前的下殺過程中，隨停損賣壓大舉出籠、融資大減及負乖離率過大，目前不論是月線負乖離率持續擴大至-15％左右，季線負乖離率持續擴大至-19％左右，根據「狗」與「主人」的理論，當狗離主人太遠的時候，總是會跑回到主人的身邊，因此在大盤17日探底的過程中，可以發現部分個股開始出現強力反彈的跡象。

個股方面，本周納入投資組合的嘉晶，掌握半導體關鍵材料，加上6吋矽晶圓報價上漲，股價17日表現相對強勢，若18日能站上10日均線及月均線上，後續將可望再戰前高。

矽晶圓廠台勝科及嘉晶等17日表現同樣不俗外，聚陽、智邦、南電、泰鼎-KY、華擎、鎧勝-KY、泰碩、超眾、統一超及京城等個股，17日紛紛開低走高，顯見多檔股票已進入觸底反彈位置區，若後續美股不再重挫，預期台股可望逐步回穩，股票反彈行情相對可期。

(工商 )