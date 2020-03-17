永誠國際投顧分析師李忠興指出，美國總統川普警告，疫情恐持續至8月，經濟有衰退之虞，導致道瓊指數重挫2,997點，跌幅12.9％，費半指數跌幅更達15.9％。菲律賓更是全球第一個閉股市、債市和匯市的國家，不過，亞股17日的跌幅遠較歐美股市輕微，主因受美股電子盤上漲、再次觸及熔斷所激勵。

台股加權指數17日收盤再創新低，有87.8％的個股創本波收盤低點，市場維持率肯定比16日的133％還低，萬箭齊發的融資追繳令應更嚴重。若17日晚間公布的融資張數減少比例與融資金額減少比例相當、甚至更高，顯示散戶在道瓊大跌近3,000點的利空下選擇退場，短線反倒有機會出現籌碼清洗後的跌深反彈。

個股方面，本周納入投資組合的圓展，疫情持續在歐美各國擴散，其推出的USB雲端視訊會議方案，免去面對面拜訪客戶、頻繁商務出差，16日急拉漲停但外資卻小賣，17日股價出現拉回。

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