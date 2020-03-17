外交部指出，因新冠肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心已宣布將東亞、東南亞、南亞等國家及東歐摩爾多瓦的旅遊疫情建議提升至「第三級」（警告），建議國人非必要應避免前往當地旅遊，14天內有上述國家或地區旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天。

為維護國人健康及旅遊權益，並配合「中央流行疫情指揮中心」決定，外交部將日本、韓國、北韓、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度、馬爾地夫等20國，連同東歐摩爾多瓦，共計21國的旅遊警示調升為「紅色」，建議國人避免前往。目前在這些國家的國人如果希望離境，應注意當地疫情及旅途傳染風險，做好個人防疫措施。

以上調整將自台北時間3月19日零時起生效實施。外交部後續將根據疫情最新發展及指揮中心指示，滾動檢討並調整對世界各地的旅遊警示，也提醒國人非必要儘量避免出國旅遊。國人如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。

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