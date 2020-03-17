疫情造成全球會展263億美元產值損失，高雄會展產業，因延後或停辦，產值下跌壓力大，未來要看下半年的港灣城市論壇、以及國際會議協會（ICCA）是否能夠順利舉行，高雄國際會議中心（ICCK）祭出不裁員、不減薪、不放無薪假、以及不會閒著等「4不」措施，保存戰力，要跟疫情「比氣長」。

高雄展覽館（KEC）董事長涂建國表示，根據國際展覽業協會（UFI）近日提出的報告，「新冠肺炎」（COVID-19）疫情，將對全球會展產業（MICE）造成至少263億美元的產值損失，高雄的會展產業同樣受困。

高雄市會展產業發展協會理事長楊志中17日指出，高雄會展產業的產值結構，以展覽的產值占比最高，達到90％，因為，除了展覽本身，展覽衍生的商業交易機會，才是最大的，因此，大型展覽取消，衝擊較大。

楊志中表示，雖然高雄也禁止100人以上的集會，但，只占大約10％產值的會議活動，影響較小，例如高雄國際會議中心（ICCK），會議場次雖有減少，但幅度並不大。

他說，高雄今年上半年本來要舉辦的扣件展、遊艇展，確定分別延後舉辦，未來如果能夠如期舉行，對高雄的會展產業，衝擊則可望縮小，另一關鍵則是下半年的港灣城市論壇、以及國際會議協會這兩場大型國際活動，是否順利舉辦。

楊志中建議政府部門，會展產業應該比照旅遊業，「新冠肺炎」（COVID-19）疫情肆虐的過程中，提供從業人員人才培訓的課程，並提供一定金額的補助，唯有如此，才能在疫情緩和或結束之後，縮短產業回復正常的時間。

高雄國際會議中心董事長郭子義表示，儘管面對「新冠肺炎」（COVID-19）疫情，ICCK仍有長期抗戰，並且戰勝的決心，因此，已經祭出不裁員、不減薪、不放無薪假、以及不會讓員工閒著等「4不」措施，保存戰力，要跟疫情「比氣長」。

郭子義指出，所謂不會讓員工閒著，是指除了營運業務，場館的設備和設施整修，也在這段期間進行，希望在疫情結束之後，展現另一個嶄新的局面。

(工商 )