冠肺炎疫情蔓延全球，美國確診數持續攀升，即使美國總統川普公開呼籲不要囤貨，保證商品供應鏈沒有短缺問題，但許多美國人現在也開始到賣場搶購物資，甚至有人藉此發國難財！

在田納西州，就有男子搶購乾洗手和抗菌濕紙巾等防疫物資，透過電商平台轉手販售，光是一瓶乾洗手就賣到70美元（約台幣2100元），這種高價轉售圖利，令亞馬遜、eBay和沃爾瑪等電商龍頭不得不介入，直接下架他的商店，導致他囤了1.7萬瓶乾洗手無法販售。

《紐約時報》報導，來自田納西州的麥特科文（Matt Colvin）和諾亞科文（Noah Colvin）兄弟檔，在美國宣布第一起新冠肺炎死亡病例隔天，就驅車從從田納西州和肯塔基州等地，搶購超過1.7萬瓶乾洗手、濕紙巾等衞生防疫物共花1萬美元到1.5萬美元（約台幣30萬到45萬元）。

乾洗手1瓶賣2000元，美男囤積1.7萬瓶賣不了，還收到死亡威脅。（圖／KIRO 7 News）

這對兄弟檔將戰利品放到亞馬遜等平台販售，第1天賣出300支，每支售價8至70元美元（約台幣240元到2,100元）不等。原先柯文兄弟檔的「發財計劃」讓他們在亞馬遜上，用雙倍或更高的價錢賣掉300瓶乾洗手，但事情曝光後，麥特遭到各地買不到防疫商品的網友撻伐，除了接獲電話謾罵、電子郵件怒罵，更有人做出死亡威脅，「你的行為將會結束在有人殺了你、你的老婆和你的兒子」。

對此，除了亞馬遜和eBay停止麥特的帳號，多年來出租倉庫的房東也將麥特趕走，更慘的是，麥特還收到田納西州政府辦公室通知，表示將對他展開哄抬物價的調查，不過，麥特認為自己是解決「市場效率低落」問題，隨後又改口稱將捐贈防疫物資，以求息事寧人。

《紐約時報》報導，亞馬遜已移除數以千計、涉嫌惡意提高防疫物品價格的賣家賬戶，可見像麥特這種大手筆買入當期熱銷商品，再轉售圖利的大有人在。美國已成為新冠肺炎疫情重災區之一，衞生防疫物資關係到群眾健康，甚至是生命安全，不少消費者和政治人物均認為，應該適度控管防疫物資價格，杜絕趁火打劫行為。

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(中時電子報)