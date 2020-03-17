泰國安全官員說，泰國南部的亞拉省(Yala)政府辦公室（SBPAC）前，發生2起炸彈爆炸事件，2枚炸彈在10分鐘內分別引爆，造成18人受傷，幸無人死亡。

路透社報導，泰國南部與馬來西亞接壤，許多人是馬來族，因此信仰也是穆斯林為主，當地3個主要由馬來穆斯林占多數的省份是納拉蒂瓦特(Narathiwat,華人稱為陶公府)、北大年(Pattani )與亞拉，自2004年以來，叛亂已經奪去了約7,000人的生命。

SBPAC最近舉行了一次政府會議，討論該地區的新冠病毒防疫，結果恐怖攻擊沒有停歇。

軍事區域安全發言人告訴媒體：「第一枚炸彈是在SBPAC辦公室圍牆外引爆的手榴彈，在聽到爆炸聲後，人們向外疏散。」

「距離第一次爆炸約10分鐘後，汽車炸彈爆炸了，造成5名記者、5名警察、2名士兵和其他旁觀者的受傷，傷者總共18人。」

雖然猜測與馬來穆斯林激進組織有關，但目前還沒有團體出來坦承犯案。

與泰國多數地區的佛教信仰不同，泰國南部3省的人口，是80％的穆斯林，在1909年之前，當地是一個獨立的馬來穆斯林蘇丹國，之後被泰國將其吞併。因此幾十年來，當地一直有叛亂組織進行游擊戰爭，以要求該地區獨立。

泰國政府與最大的游擊組織國民革命陣線(Barisan Revolusi Nasional )在今年恢復對話，商定進一步談判的框架。

(中時電子報)