屏東地檢署與屏東地院為因應新冠肺炎疫情，17日邀集相關單位就疑似感染犯人歸案移送流程進行演練，參與人員穿著防護衣、配戴護目鏡及口罩，且全程錄音錄影，以供日後解送人犯作業流程參考改進。

(中時 )

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