因應肺炎疫情 屏檢演練解送人犯 17:582020/03/17 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏檢演練解送肺炎確診人犯，參與人員皆全副武裝。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署與屏東地院為因應新冠肺炎疫情，17日邀集相關單位就疑似感染犯人歸案移送流程進行演練，參與人員穿著防護衣、配戴護目鏡及口罩，且全程錄音錄影，以供日後解送人犯作業流程參考改進。 (中時 ) #新冠肺炎 #屏檢 #人犯 也許您會感興趣 推薦閱讀 湯姆漢克夫妻染新冠肺炎 兒報平安「都很好」 04:102020/03/13 娛樂新聞 席琳狄翁澄清感冒非新冠肺炎 5月坎城影展不排除取消 04:102020/03/13 娛樂新聞 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 生活熱門新聞 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 嗆爆確診高中生爽玩希臘 網驚：風向變了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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