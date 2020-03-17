六溪香路古道位於台南白河區的六溪社區到碧雲寺之間，是當地人為了迎送佛祖而走出的進香步道，3年前發生崩塌而封閉，在台南市議員爭取下，嘉義林管處投入經費修繕完成，現在重新開放。（莊曜聰攝）

六溪香路古道有2段以繩索攀爬的步道是一大特色，吸引山友體驗。（莊曜聰攝）

位於台南市白河區的六溪香路古道，是國定民俗「東山迎佛祖」的必經路徑，是在地人為了迎送佛祖走出的進香路，後來因路線改道中斷20年，2013年經公部門修復後，成為山友探訪的熱門步道之一，3年前因為崩塌封閉，在台南市議員張世賢爭取下，嘉義林管處去年投入經費修繕，在日前完工，目前重新開放，其中2段木樁陡坡必須以攀岩方式攀登，相當特別，吸引山友前來體驗。

全長約4公里的六溪香路古道連接六溪社區及碧雲寺，路程約1個半小時，古道沿六重溪畔而行，沿途綠樹成蔭，步道上滿滿的落葉，行走時別有一番情趣，坡度大致和緩，但有2處近60度的陡坡，上方插有木樁，得手拉繩索以攀岩方式往上，增加困難度，因此頗受山友喜愛。

登山步道在2013年由林務局嘉義林管處、西拉雅風管處、南市府觀光旅遊局分段施作完成，但中段的天然林相區塊，在3年前發生多處崩塌，因修復經費龐大延宕，市議員張世賢持續爭取，林務局嘉義林管處終於在去年發包修繕。

嘉義林管處觸口工作站主任陳志彰說，為修復兼具宗教歷史、生態及觀光的六溪香路古道，去年編列435萬經費，施作16處排水設施，更新階梯步道、安全欄杆，還有告示牌、里程碑，有土石崩塌疑慮處，用木階梯高繞通過，景致也宜人。

張世賢17日邀集相關單位前往踏查，張世賢說，六溪香路古道是台灣極稀有的特殊古道，當年是聯繫六溪平埔族與漢族的文化廊道，也是台灣僅存的山路古香道，有發展觀光的潛力，他希望結合在地平埔文化、六溪溫泉等觀光資源，吸引遊客前來並帶動地方發展。

(中時 )