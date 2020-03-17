文化大學一直是國內大專女籃翹楚，106學年完成4連霸、隊史19度稱霸UBA女籃後，4名主力陳薇安、黃鈴娟、黃柔甄、羅蘋4名主力提前升上國泰女籃挑戰WSBL，上季預賽7連勝後，被台灣師大中斷跨6季60連勝驚人戰績，甚至複賽打完連續26季晉級UBA女籃4強的紀錄也喊停，本季文大女籃捲土重來，先重返4強，再努力朝更高名次努力。

文化女籃碩二生戴宜庭、延畢生徐玉蓮持續縱橫禁區，戴宜庭16戰平均16.5蟬聯得分后，外帶7.2籃板，徐玉蓮有9場比賽得分、籃板「雙十」，平均貢獻15.2分、10.6籃板，加上學妹逐一成長，菜鳥林佳蓉16戰三分球94投中36，11場得分上雙，打出新人后大熱門，大二前鋒莊家淯也揮別上季的青澀，平均13.7分、6.8籃板大躍進，學姊帶學妹、隊形更趨完整。

隊史27度晉級UBA公開女一級4強創UBA男女籃之最，本季向隊史20冠叩關，準決賽將是本季第3度遭遇台北市大，林佳蓉表現值得觀察，預賽對北市大她三分球5投0中拿10分，7分輸球，複賽末役雙方再逢，則是9投中3得13分，助文化大勝晉級，找到突破防守的話對球隊是利多，替補方面若大一雙胞胎許可微、許可欣及曾萱儀，2天2戰短期決賽有適時一擊，將更讓教練團放心。

(中時 )