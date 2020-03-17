新型冠狀病毒被懷疑源自蝙蝠，國立台灣師範大學生命科學學院教授吳忠信近日發表的跨國研究也顯示，與新型冠狀病毒相似度高達96％的蝙蝠冠狀病毒，引發動物感染腦心肌炎病毒後的臨床症狀，跟新冠病毒引發人類的症狀有很多相似之處。由於蝙蝠可以跨物種將病毒感染給人類及其他動物，他呼籲民眾應注意蝙蝠引發的人畜共通傳染疾病與農牧業損害。

吳忠信去年與日本名古屋大學教授本道榮一共同在《病毒學》國際期刊發表論文，指出在台灣北部蝙蝠洞內採樣的東亞摺翅蝠糞便，含有腦心肌炎病毒、腸道病毒F株、兔病毒、西班牙綿羊腦炎病毒等多種病毒核酸。其中腦心肌炎病毒主要宿主是老鼠，且老鼠感染後沒有明顯病徵，但老鼠或蝙蝠糞便若污染豬隻飼料，可能造成豬隻繁殖障礙或腦心肌炎。

研究指出，新冠病毒引發人類腦與心臟發炎的症狀，與動物感染腦心肌炎病毒的臨床症狀類似。

研究也發現，許多仔豬在生長過程中，會因為罹患肺炎而導致肺部積水浸潤，終致引發敗血休克死亡，其症狀與死亡情形與新冠病毒肺炎有許多相似之處。

研究指出，蝙蝠遍布各大洲（僅南極洲沒有），可以跨物種傳播病毒與傳染病給人類及其他脊椎動物，因此很容易引發人畜共通傳染病。奇怪的是身上感染了許多病毒的蝙蝠，卻能無症狀與病毒和平共存？有研究推論，蝙蝠在演化過程中可能發展出超強的DNA修復能力，還能抑制病毒複製；蝙蝠體內的RNA病毒有很高的重組率，因此容易造成人畜共通疾病。

雖然從蝙蝠體內可以分離或檢測到近千種病毒，其中除狂犬病病毒、伊波拉病毒、SARS冠狀病毒、MERS冠狀病毒及最新爆發的新冠狀病毒被認為可能源自蝙蝠並引起人類和其他脊椎動物疾病外，其他大多數蝙蝠身上的病毒，目前證據並未顯示會引起人類和其他脊椎動物疾病。

不過吳忠信也強調，大規模撲殺蝙蝠並非智舉。蝙蝠是陸地生態系的重要一環，可幫助人類控制昆蟲數目，讓人類減少使用化學殺蟲劑，還可幫助植物授粉；蝙蝠的唾液或血液也可提取抗凝血藥物或特殊疾病抗體。

(旺報 )