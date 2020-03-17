新冠肺炎疫情嚴峻，旅遊禁令擴及美日歐，成為壓垮國航最後一根稻草，繼華航早先宣布主管減薪10％，鼓勵員工請無薪特別事假、開放留停後，長榮航空今日確定跟進開放員工申請「專案事假」，每月最多14天，不給薪、年資照計、不影響考評。

至於留職停薪方面，長榮航表示可以「月」為單位申請，每次最少一個月，留停期間年資不計，勞健團保都終止，但不影響各類獎金發放，時間到6月底前為止。

新冠肺炎疫情延燒，重挫全球航空產業，國泰航空執行長鄧健榮2月5日透過預錄影片要求所有員工在未來幾個月內休 3 週的無薪假，「我呼籲大家幫忙，現在的情況就跟 2009 年全球金融危機一樣嚴重。」並變賣客機維持現金流。

華航除三批新進空服人員暫緩報到，等於新進人事全面凍結，2月16日起啟動「特殊事假」措施，開放員工預先排定，期間不給薪，盼可降低人事成本。

長榮因為美國線占客運營收比重高達4成，本來還有餘裕不放無薪事假，不過在政府宣布提高防疫層級，包括日本、歐洲及美國3州都入列後，也被迫跟進。

(中時 )