對促進地方就業非常重要的多元就業開發方案及培力就業計畫，有部分執行單位擔心因疫情影響計畫推動成效，進而造成次一年度計畫申請困難。勞動部勞動力發展署17日表示，各執行單位可申請調整或修正年度計畫，另為協助在地就業穩定，現階段執行計畫如有相關營運上的問題，也可以洽詢勞動力發展署各分署尋求諮詢及協助。 多元培力就業計畫是由民間單位提送符合在地需求的創新計畫，透過勞動部的補助與輔導措施，來建構民間團體與政府部門間促進就業的合作伙伴關係，透過促進地方發展，提升社會福祉的計畫，創造在地的就業機會。

勞動部部長許銘春在日前走訪原住民部落，了解偏鄉受疫情影響程度，並承諾多元培力就業計畫執行單位可視情況調整及修正計畫內容，以協助偏鄉產業持續發展及促進在地就業穩定。 發展署表示，因疫情影響導致計畫績效下降，各分署皆會考量實際受影響狀況，予以彈性處理，且為了配合防疫，也同意申請單位以其他費用購置防疫設備；此外，將加強輔導與網路平台合作，協助銷售以因應疫情。

(工商 )