國民黨不分區立委吳斯懷日前曾呼籲總統蔡英文不要挑釁兩岸，吳斯懷今日接受廣播節目專訪時表示，他強調「不會為台獨而戰」，並擬在兩會期後再爭取進入國防外交委員會。對此，「宅神」朱學恒在臉書上指出，「國民黨的掃墓人又來ㄌ」。

針對調閱軍事資料爭議反駁，國民黨立委吳斯懷今日表示，中華民國的忠誠不容質疑，而且索取的資料都是公開資訊；談及兩岸議題，吳斯懷表示，情緒不能解決問題，呼籲大家應冷靜看待兩岸議題。

針對基進黨立委陳柏惟抹黑他的言論，吳斯懷強調「中國大陸是我們的敵人我講很多次了」，不需要因為某個委員要求就回應，每個委員都有資格監督政府，但他呼籲各黨派立委：「立委不需要花時間去監督其他立委，這沒有太大意義」。

雖然，吳斯懷對外界質疑提出說明，但朱學恒直接唱衰指出，「國民黨的掃墓人又來ㄌ」，「感覺國民黨一直覺得自己剩四十幾席還是太多，真是太謙虛了」。

(中時電子報)