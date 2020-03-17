一株失控的病毒，攪亂全球製造供應鏈，讓消費需求突然雪崩式消失、經濟蒙塵，加上油價波動，重擊信心已脆弱的全球股市，投資人精神繃緊、高度憂慮。投信法人強調，美股短期何時可進場，要看三大信心指標走向，包含美國10年期公債殖利率不再破底、全球高收益利差在800點附近後停止擴大、VIX指數從45以上回落。

第一金投信分析，美國經濟並未出現衰退的跡象，股市卻因信心而先崩跌，短期關注焦點應擺在三大信心指標的走向。

一是美國10年期公債殖利率不再破底：恐慌的力量壓低全球成熟國家公債殖利率，幾乎全面走向負利率。所以只要美債殖利率不再破前波新低，這股不計代價的棄股轉債避險潮就算告一段落。

二是全球高收益利差在800點附近後停止擴大：高收益債券信用利差，是衡量企業信用風險相當敏銳的指標，一旦利差擴大，隱含財務體質較弱之企業付息還本能力降低，違約風險升高。

三是VIX指數從45以上回落，並逐步降至30附近：從1990年VIX指數編撰以來，飆破45以上的機率只有1.17％，此時恐慌情緒瀰漫，股市震盪相當劇烈。若要依據巴菲特投資哲學，當市場恐慌時我貪婪，但也不必在最恐慌時進場，可以等待回落30以下，不安籌碼清洗完成後再進場，爾後股市上漲的幅度與勝算比較高。

(工商 )