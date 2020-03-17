今年閃婚又即將升格當爸的歌手畢書盡（Bii）再次獻「聲」，為賣座音樂動畫片《魔髮精靈》的續集《魔髮精靈唱遊世界》配音，他表示能夠再次幫男主角小布配音，讓自己的聲音透過角色有不一樣的演出而感到非常興奮。Bii畢書盡坦言，自己個性和男主角類似，雖然嘴巴上不太會表達，但會默默關心身邊的人，為心愛的人付出。他也透露如果另一半像片中角色一樣想去追求夢想，他同樣會以陪伴和鼓勵的態度協助對方，不會一昧地拒絕或潑冷水。

《魔髮精靈唱遊世界》續集劇情發展刺激，在冒險旅途中更遇到許多突發狀況，讓畢書盡錄音時展現許多誇張的情緒反應，不論是狂野的大吼和激動尖叫都難不倒他。畢書盡在配音前先聽一次由賈斯汀（Justin Timberlake）所配音的英文版電影，讓他更容易去模仿和感受聲音的情緒，而配音導演的指導也幫他許多忙，除了引導他融入角色的心情外，也給予畢書盡自由發揮的空間。

畢書盡分享他剛來台灣的時候，第1首練舞的歌曲就是賈斯汀的 〈Like I Love You〉，自己的音樂歌單中也有收藏很多他的歌曲。而透過這次的配音他備受啟發，希望在下張專輯中，挑戰不同的音樂風格和唱法，要帶給歌迷全新的音樂作品。《魔髮精靈唱遊世界》4月1日兒童節檔期在台上映。

(中時 )