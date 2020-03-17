汪東城、辰亦儒近日錄蔡康永、小S主持節目《花花萬物2》，辰亦儒首度公開求婚全過程，透露兩人有共識要結婚，早就知道曾之喬會答應，但自己是浪漫的人，所以還是策劃一場驚喜求婚，求婚當天約了自己國高中生的好兄弟和老婆國高中生的好閨蜜，一起佈置蠟燭從玄關到客廳，自己還做好妝髮，讓老婆一進門看到他直說：「你怎麽把自己弄得那麼帥？我這個樣子！」辰亦儒連忙解釋，「我老婆怎樣都漂亮。」他還原求婚語句，「我們在一起那麼久，你就是我要找的Miss.right。」曾之喬相當感動。

蔡康永詢問，「你是曾之喬的初戀嗎？」辰亦儒回應：「小時候還是有一些情竇初開的時候。」但自己沒追問，讓蔡康永驚嚇他在當偶像時，只有維持這個固定的女友，辰亦儒曝在飛輪海時期，吳尊有介紹一個汶萊女友給他，兩人交往兩年，蔡康永好奇，「有了曾之喬後就一直是曾之喬嗎？難道中間沒有分分合合？」辰亦儒坦承，「我們有分手過。」

蔡康永主持《花花萬物2》。（friDay影音提供）

汪東城還在節目中幫辰亦儒解釋隱婚行為，小S追問，「所以他們交往時候說謊，你都看得下去？」蔡康永驚呼：「他們每次上我們的節目都在說謊！？」汪東城替好友解釋，他們沒有說謊，只是沒有官宣戀情而已，讓小S直呼辰亦儒是撒謊鬼、撒謊精。汪東城談到自己的感情，透露自己談感情會以結婚為前提交往，被小S虧老派，蔡康永再虧：「哪有！你哪有每次交往都以結婚為前提？」

(中時 )