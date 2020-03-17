隨著新冠肺炎延燒，帶動著「宅運動」、「宅食」的趨勢相繼崛起，大部份的民眾也減少出門，也促成造就「宅生活」爆發。松果購物(6740)觀察到，民眾外出採購與用餐頻率皆大幅降低，帶動自煮商機，而習慣健身房的消費者也改成家中運動，挹注室內健身商品買氣爆增，因此不少民眾宅在家的時間變多，也讓「宅生活」嶄露頭角。松果購物陸續搶攻「宅生活」居家防疫商機，今起推出超過三百項居家商品5折起，適逢居家也邁進換季期，松果購物預期帶動整體3月份買氣成長3成。

根據松果購物發現，自今年1月以來，以「桌上收納」、「收納櫃」、「收納箱」為關鍵字進行的搜尋量較去年同期分別成長了近4倍，不少民眾會趁在家的時間進行居家空間的改造，也從下單量分析發現到單價以在千元以下的收納商品為最熱銷。

松果購物進一步觀察，消費者在選購各項居家商品時，品質與商品的口碑評價會影響其購買意願，因此松果購物今日推出「宅生活」專區，透過平台消費者評價機制嚴選居家好物，即日起至4月6日並超過三百項居家商品5折起。松果購物2月交易額(GMV)達2.18億元，月營收達3,452萬元，交易額、營收雙雙創下開站至今單月新高，希望「宅生活」延續動能，再次衝高3月份表現。

(時報資訊)