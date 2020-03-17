新冠肺炎疫情延燒至全球，在台灣政府努力防疫的情況下，竟仍有人堅持出國玩！新北市中和區瓦磘里里長林綺芳於10日揪團到西班牙、葡萄牙旅遊，事情爆出後引來外界撻伐。一行人出發第二天就決定提前返台，並於17日下午3時左右抵台，林綺芳也出面澄清，表示出發前不知道疫情嚴峻，更不知道有1萬4千元補助款，她也哽咽表示，因自己的關係害家人遭受恐嚇，甚至有人叫他們去死，讓她覺得非常對不起家人。

新北中和瓦磘里里長林綺芳一行人於17日下午3時抵台，填寫完檢疫表格、領完免稅商品後，就接受媒體採訪，除了鞠躬道歉，她也哽咽澄清自己並非為了1萬4千元的檢疫補助才出國，出門時並不知道這件事，也強調不會去領取補助金。

此外，林綺芳也表示報導有報導陸續出現後，她的家人也因此受到騷擾、恐嚇，甚至有人叫他們去死，讓她相當難過，也哽咽表示「對不起家人」。

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(中時電子報)