台中市政府為完善社會福利於太平新光重劃區育賢社會住宅，建置台中首間結合社會住宅的育賢非營利幼兒園，將在25日開始招生登記，預計招收106名幼生。南區文小66學校預定地興建「樹德非營利幼兒園」，26日起受理登記入園，將招收136名幼生。

教育局表示，育賢非營利幼兒園在社會住宅內，可提供社區民眾養兒育女的資訊交流平台，招生簡章公告後陸續接到許多家長的諮詢電話；依規定每名幼生僅能選擇1園公幼或非營利幼兒園登記。

教育局長楊振昇說，育賢非營利幼兒園規劃2足歲幼幼班1班及3歲以上至入國民小學前混齡班3班，預計招收106名幼生；該幼兒園委由家扶基金會經營管理，該基金會108學年度接受委託管理大里非營利幼兒園。

教育局指出，為擴增南區公共化教保服務量，市府與中央共同投入4580萬元興建南區第一所非營利幼兒園，並委由三之三生命教育基金會營運；樹德非營利幼兒園是該基金會在台中營運的第一所幼兒園，幼兒園將設置5班、招收136名幼生。

(中時 )