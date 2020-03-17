基隆河岸步道工程經費龐大，暖暖議員王醒之、林旻勳建議先完成懸臂步道串接淡蘭古道。（許家寧攝）

百年「淡蘭古道」為清代時期淡水到宜蘭間交通要道，基隆市向中央爭取5.2億沿基隆河岸建設自行車道串接新北市，議員王醒之建議，淡蘭古道中路途經暖暖，若從右岸興建懸臂式步道串聯800公尺步道，行銷基隆山海一定要「瘋古道」。

七堵區市議員張耿輝說，新北汐止通往基隆河岸自行車道去年9月都已建置完成，但騎到基隆就「斷」了，他說，基隆人已經等了16年，政府卻連5億的自行車步道都花不下去，暖暖區議員王醒之、林旻勳則建議「縮小範圍」從興隆街先建懸臂式步道串接。

王醒之指出，「淡蘭古道」是行銷基隆的重要資源，從老地圖看暖暖火車站就是古道北路和中路的起點，若能將暖江橋到興隆街24號前，這段短短800公尺懸臂式步道先做好，串聯起新北的淡蘭、草嶺、三貂嶺古道，都能從暖暖出發。

王醒之說，工程預估1公尺要1萬元，他認為省吃儉用大概5000萬，地方配合款只需要750萬，就能解決所有問題，他也羅列步道「三大好處」，串接基隆河岸景點、行人有安全行走的杜，更可以透過古道行銷暖暖、基隆到整個國際。

林右昌回應，基隆河權屬中央主管，加上市庫預算有限，即使是5000萬元計畫也是龐大負擔，仍傾向爭取中央全額補助，若中央一時沒有大筆經費，可考慮先優先從北五堵那一段先串接起來，讓斷掉步道先通，再來做後續路線改善。

(中時 )