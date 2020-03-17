中時旺旺集團慨贈萬瓶水神抗菌液，南投縣政府員工樂透。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情擴散，防疫刻不容緩，中時旺旺集團發揮企業愛心，繼提供水神微酸性次氯酸水生成機後，17日再贈送南投縣府1萬瓶水神次氯酸水抗菌液，供縣府各局處加強消毒防疫，分配給經常直接面對民眾的警察、民政、教育、社勞、消防等局處。

中時旺旺集團出動拖板車，載運400多箱共1萬瓶水神微酸性次氯酸水抗菌液到南投縣政府，每瓶600毫升；基於次氯酸水的特性，保存方法是不可接觸陽光，需放置陰涼處、並於3個月內使用完畢。

南投縣新聞行政處長林琦瑜表示，中時旺旺集團主動提出贈送水神微酸性次氯酸水抗菌液的愛心構想後，立即徵詢縣府各局處的需求，獲得熱烈回響，其中警察局申請100箱、民政處60箱、教育處50箱、社勞處30箱、消防局26箱，這些單位的服務內容與對象，都需密集與民眾接觸，特別需要經常性做好消毒工作以消弭防疫缺口，中時旺旺集團的愛心義舉，堪稱是全民防疫大作戰的及時雨。

(中時 )