川普政府高級衛生官員15日宣布，聯邦政府本星期開始將在全國範圍推出新冠病毒檢測系統。據美國之音（VOA）17日報導，醫學和衛生專家說，美國當前應對新冠疫情的主要戰略是：減緩病毒傳播速度以平緩病例「增長曲線」（flattening the curve），為醫療系統贏得增強和建立能力的時間。

美國總統川普15日發表談話，敦促美國人民保持冷靜，不要驚慌失措、搶購物品。美國衛生官員同時宣布，從星期一開始透過谷歌網站，在全美推出一個新冠病毒檢測系統，在全國各地設立流動監測站，民眾可以在車裡就進行檢測，不需下車就可以完成病毒取樣。

川普在15日的發布會上說，民眾沒有必要搶購和囤積物品，「不要緊張！放鬆！一切都會過去。」

媒體和醫學專家反駁川普對疫情的輕描淡寫。美國約翰．霍普金斯大學教授馬蒂．馬卡里（Marty Makary）對雅虎財經表示，不要相信所看到的確診感染數字。按照他的推測，目前美國有「5萬至50萬人」已經感染了新冠病毒。

白宮應對新冠疫情團隊的傳染病專家、美國國家過敏與傳染病研究所所長安東尼．福奇醫生（Dr. Anthony Fauci）警告說：「更糟糕的情況還在後面！」

流行病專家、喬治城大學醫學院教授劉成龍向VOA說，霍普金斯大學馬卡里的說法有道理。「我覺得他的評論是有道理的；因為到目前為止美國都沒有做到大規模的篩查。當然他所估計的數字是否準確另當別論。因為沒有做大規模檢測，所以不知道真正感染者的基數是多少。」對此，不同人有不同的說法；但是實際感染者的數字，毫無疑問要比現在公布的數字要高很多。

劉成龍表示，發生這種情況的原因，一方面是因為美國的試劑剛開始出現了問題；另一方面也是因為美國一開始對新冠病毒重視不夠。他說：「儘管當時中國的疫情已經非常嚴重；美國有些大意了，覺得這個問題在美國沒有那麼嚴重。當美國出現社區感染時，才有些慌了手腳，完全沒有準備好。」

川普總統上星期早些時候宣布，美國新冠疫情進入全國緊急狀態。針對美國疫情的形勢，美國有公共衛生專家提出了「平緩增長曲線」的抗疫戰略。川普總統高級衛生顧問福奇醫生，也在不同場合多次提到這個「曲線抗疫」的策略。

VOA指出，這裡所說的曲線，是指隨時間推移，新冠病毒確診病例數目的「增長指數曲線」。

紅色曲線顯示的是，如果不採取預防措施，可能會出現病例急劇上升的情況。如果出現這種情況，大量的病例激增會使得醫療保健系統不堪重負，沒有足夠的病床和呼吸器供那些需要的人使用。

第二條曲線（藍色）顯示，如果採取預防措施，將會發生的情況：病例數目較低，而且分布時間較長。這種平坦的曲線，是現在全球許多地方應該尋求的目標，因為新冠病毒疫情已經在世界範圍內大流行。

喬治城大學教授劉成龍解釋說，目前美國提倡的這個「曲線抗疫」戰略的要點，就是減緩病毒傳播速度，使得藍色曲線變長、變平緩，為醫療系統贏得時間，並增強能力、集中優勢資源，用於重症患者。

劉成龍說：「美國醫學界認為，新冠病毒感染者80％以上都是輕症，只要在家隔離一段時間就會自行痊癒。所以醫療資源要用在15-20％的重症病人身上。」如果不減緩疾病傳播速度，重症病例一下子激增，便會發生醫療資源的擠兌；使得醫院一下子應對不了，從而造成病亡率的升高。

劉成龍說：「所以減緩疾病傳播速度，只有把這個增長曲線拉長、拉平，現有的醫療資源才有能力應對目前的疫情。」

公共衛生專家德魯．哈里斯（Drew A. Harris）也在其推特上寫道：「重要的是要記住：對新冠病毒疫情採取的任何控制措施，可能只是延誤病例的出現，而不可能預防。不過，控制措施有助於限制病例的激增，給醫院贏得時間準備和管理這些病例。」

哈里斯也提到，減緩新冠病毒傳播速度的一大好處：讓更多重症患者能夠獲得維持生命所需的醫療保健服務。用他的話說：「這是ICU（加護病房）加呼吸機，與停車場帳篷裡治療的區別。」

這樣，即使如霍普金斯大學馬卡里等人所言，最終很多美國人都感染新冠病毒；但是，透過平緩增長曲線，使美國醫療系統有更多的時間來建立能力，開發治療方法，直至最終疫苗的誕生。

劉成龍認為，美國目前採取的「曲線抗疫」戰略是符合美國國情的。疫情之初川普總統宣布禁止來自大陸旅客入境的做法是對的，但是現在來看做得有些虎頭蛇尾，後續工作沒有積極地跟上；所以造成了疫情形勢的逐步惡化。

劉成龍同時表示，美國的醫療水平顯然是一個重要優勢。毫無疑問，美國的醫療水平是全世界最高的；對於重症病人的治療和護理水平，也要比其它國家高很多。他說：「另外一個優勢，美國醫療體系的動員能力是很強的。」

美國醫療體系的第一道防護網很強大: 家庭醫生、遍布社區的私人診所。此外，還有各地私立、公立醫院，以及眾多大學醫學院附屬醫院的系統。一旦把所有這樣醫療資源動員起來，力量和能力還是很大的。

劉成龍說，「曲線抗疫」戰略的第一步就是要加大測試力度，弄清到底多少人感染了病毒。民眾如果得知自己感染，沒有重症體徵時就能夠自主隔離，從而減緩病毒傳播速度。

另外，擴大社交距離；條件許可情況下，遠程（在家）工作；最大程度減少人員集中和流動，阻斷暴露於病毒的風險；都有助於減緩病毒傳播的速度。

(中時 )