該地靠近愛河，地基屬砂質土壤，水利局特地施加一道工法，以水泥沙漿做地下灌漿，讓地盤更穩定。（袁庭堯攝）

高雄市三民區河濱國小旁道路16日下午出現直徑5公尺、深1.5公尺天坑，造成一名機車騎士閃避不及摔傷，送醫無大礙。高市水利局獲報立即檢修，發現是20年老舊污水分支管破損、沖刷愛河旁砂質地基所導致，當晚緊急灌漿補洞，後續另行處理補管事宜。

水利局表示，該坑洞下方為300mm污水分支管線，老舊破損導致地基遭沖刷掏空，經開挖及使用低強度混凝土（CLSM）回填後，已設置夜間警示系統，提醒來往用路人。

由於該處緊鄰愛河，地基屬砂質土壤，水利局特地施加一道工法，明後天將特地以水泥沙漿做地下灌漿，讓地盤更穩定。

高雄市興建公共污水下水道工程迄今將近30年，污水管線總長度約1500公里。水利局認定超過10年以上就屬老舊管線，會啟用「TV巡查車」或「管口攝影機」協助檢修。

水利局前年統計，高市有52公里長的老舊污水管線破損，2019年已修補10公里，尚有42公里待修補。水利局指出，污水管線出現異狀多為管壁破損、管口接頭處老化腐蝕、管材脆弱的因素。處理方式為全管段區段翻修，確保同段管線修繕完整性。

但水利局坦言，修繕進度受限於經費，往年只有年度管線維護預算4500萬元，2019年多了副市長李四川核撥的災損金3500萬元、以及中央爭取的1億元。今年核定預算僅有6500萬元，希望能再爭取前瞻2.0的經費因應，加速高市老舊污水管線的修補作業。

(中時 )